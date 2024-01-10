中評社北京1月10日電／據新華社報導，車主反映辦理續保遭遇拒絕或提價，險企表示承保面臨虧損壓力 “車主喊貴，險企喊虧”，新能源車險不是好生意？



歲末年初，多家新能源車企曬出年度“成績單”，對於主流新能源車企而言，2023年無疑是一個豐收年。但在銷售火熱的同時，新能源汽車後市場卻被曝出保險“碰壁”問題。日前，多位新能源車主反映，自己在辦理新一年車險續保過程中遭遇拒絕或提價，引發車主群體關注。



日前，車主葉先生向媒體投訴，自己所有的一輛威馬純電動車，開了才4年，卻被保險公司拒保，企業客服人員表示車型核保有限制。無獨有偶，另一位新能源車主駱先生也反映，他5年前購買的奇瑞純電動汽車，今年被要求增加險種，費用明顯上漲。



中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預計，2024年我國新能源汽車產銷規模有望達到1300萬輛，整體滲透率超40%。面對日益增加的新能源汽車保有量，為何保險企業放著這樣的一個大生意不做？



記者採訪瞭解到，新能源汽車車險保費普遍較高。有保險企業工作人員表示，新能源車在製造、科技配置等方面更為領先，會相應提升出險時的賠付成本，因此車險公司出於成本考慮，勢必提升保費。加之主機廠情況各不相同，也增加了企業續保時的顧慮。



同時，新能源汽車出險率、賠付率也較高。行業人士直言，近年來，新能源汽車銷量快速增長，相應的出險率也快速上升。尤其是部分新能源車輛的投保情況與實際使用性質不完全相符，非營運車輛被用於營運用途，導致出險率升高，增加了投保的難度。多家保險公司車險業務相關負責人在接受媒體採訪時表示，當下新能源車險的整體賠付率超過100%，企業面臨較大承保虧損壓力。

