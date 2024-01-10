沉浸式旅遊為文旅消費注入新動能

中評社北京1月10日電／據新華社報導，在剛剛過去的元旦假期，國內旅遊市場人氣火熱，沉浸式旅遊成為文旅消費的一大亮點。假期期間，湖北十堰打造的沉浸式文旅街區“武陵不夜城”開街，首日吸引遊客超10萬人次，各地層出不窮的沉浸式街區、沉浸式展覽、沉浸式演出等為文旅消費注入新動能，折射出我國文旅消費升級新態勢。



前不久召開的中央經濟工作會議提出，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點。去年以來，我國文旅市場強勢復甦，帶動餐飲、住宿、演藝等行業快速回暖，“一票難求”“一房難求”頻現。“人從眾”的熱鬧景象背後，大眾文旅消費需求加速釋放，文旅產品服務供給創新活躍，供需兩端雙向奔赴成為文旅行業高質量發展的助推器。



在需求側，隨著經濟快速發展，人民生活水平持續提高，文旅消費需求呈現明顯升級趨勢。從走馬觀花到深度游覽、從單向灌輸到雙向互動、從被動接受到主動參與，人們的文旅消費需求更為多元化和個性化。如今，許多消費者出門旅遊更注重精神上的愉悅和滿足，更願意到博物館、紀念館、音樂節等場所享受文化盛宴，更願意為深度內容、個性化體驗、創新場景、品質享受買單。這對景區經營者、商家店主等文旅市場主體提出了新要求，其中也蘊藏著文旅市場發展的新空間。



在供給側，創新才能把握時代、引領時代。文旅市場主體密切關注消費者不斷變化的需求，把握文旅消費升級新態勢，努力提供更加豐富、更加優質的旅遊產品和服務。近年來，各地沉浸式文旅項目不斷湧現，正是文旅市場創新供給的縮影，比如湖北襄陽的“盛世唐城”景區夜游，河南鄭州的全景式沉浸戲劇“衹有河南·戲劇幻城”，江蘇揚州中國大運河博物館推出的多媒體互動體驗展項目“運河上的舟楫”。這些沉浸式文旅項目通過“服化道”、聲光電等多種手段還原場景、營造氛圍，充分調動遊客的視覺、聽覺和觸覺感官體驗，使遊客完全沉浸在游覽環境中。這種更具參與感、互動感的融合式體驗，為提升文旅產品品質、培育文旅消費新業態開拓了思路。

