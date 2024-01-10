澳門2023年接報火警836宗

中評社北京1月10日電／據海外網報導，記者從9日召開的2024年消防局與傳媒座談會上獲悉，2023年全年澳門特區消防局火警出勤總數為836宗，較2022年上升了20宗，上升2.45%。



據統計，火警原因主要為忘記關爐灶火、有人留下火種、燃燒香燭冥幣、機件設備故障等，共計487宗，占比58.25%。澳門消防局表示，將繼續加強對廣大市民及各界人士的宣傳教育，進一步提高全社會的消防安全意識，減少意外發生的機會。



2023年澳門消防局派出人員和力量到大型活動現場駐守，共參與39次不同類型的安保工作，派出2341人次及350架次車輛執行任務，保障活動安全。以第70屆格蘭披治大賽車為例，部署消防隊員覆蓋賽道、車輛維修區、看台等區域，並參與賽會專責救援解困隊伍，保障賽事在充分安全的消防保障措施下順利進行。



與此同時，積極發展智慧消防項目，通過信息數字化，以及各類系統打通聯動，提升消防局快速反應能力和應對突發事件的預警能力。指揮中心綜合調度系統、可視化業務管理系統、智慧數字化消防站等相關係統已於2023年7月全面投用，截至2023年12月，共處理個案22000宗，運作情況良好，節省了行動和調派工作所需的人力資源。



此外，澳門消防局與內地、香港及海外的消防同業保持緊密聯繫，持續參與國內外舉辦的交流活動，積極融入國家發展大局，促進與大灣區各城市的合作，包括研討會、技術交流、培訓課程、考察活動等，持續關注世界各地前沿救援車輛及裝備，進一步提高專業救援技術水平和裝備建設。



踏入新的一年，澳門消防局表示，將繼續通過多個方面提升人員的救援專業技術，積極普及大眾的消防安全知識，加強社區消防安全工作，全力貫徹“主動警務、社區警務、公開警務”理念，切實做到“內強素質、外樹形象”的紀律作風，履行好保障市民生命和財產安全的使命。



（來源：海外網）