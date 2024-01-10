富權：“反介選”走火入魔，杯弓蛇影色厲內荏

中評社香港1月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：“反介選”走火入魔，杯弓蛇影色厲內荏。以下為文章內容。



連同昨日起計，再有四天就是二零二四年“二合一”大選的投票日，以目前選情判斷，由於郭台銘遲遲沒有“臨門一腳”地宣布支持侯趙配，相反還有偽冒“郭粉”高呼“支持柯文哲”；也由於柯文哲對“棄保策略”的呼喚不屑一撇，嗤之以鼻，因而估計賴清德和蕭美琴這兩個“台獨搭檔”以微小差距當選的機率較高。但賴清德和民進黨當局仍然極為恐懼，一方面擔心郭台銘和柯文哲在最後關頭甚至“最後三十秒”作出石破天驚的決定，導致選情瞬間翻盤，“煮熟的鴨子飛走了，另一方面擔心，即使是能夠勝選，但得票數和得票率，比民進黨政黨票的得票數和得票率多不了多少甚至還低，難以與四年前蔡英文的得票數與得票率遠高於民進黨政黨票相比，恐怕今後在台灣地區甚至在民進黨內部，難以樹立起威望及威信。因此，就針對四年前蔡英文是全靠大打“抗中保台”牌，販賣“芒果乾”才得以高票當選連任的“訣竅”，也想再來一番如此這般的操作。



但今次“流年不利”，既沒有香港“反修例”事件“助陣”，也沒有“王立強案”來“幫拖”，而且澳洲情治機構宣布，王立強所述一切都是假話謊話。賴清德和民進黨當局只好“東施效顰”、“邯鄲學步”地另搞一套“抗中保台”策略，那就是“反介選”，把一些與對岸有關聯的人與事，都當作是“介選”並出動檢調機構實施“專政”手段，從裡長訪陸到“施壓『五月天』”等，不一而足，大搞“綠色恐怖”。



意想不到的是，民進黨當局眼看這些“反介選”大動作無法掀起四年前的販賣“芒果乾”惡浪，未免心焦腦急。在黔驢技窮之下，昨日下午三時許終於放了“大絕”，由“國防部”連續三次發放了“國家級警報”，說是：中國於15：04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。但英文則是：〔Air raid Alert〕 Missile flyover Taiwan airspace ， be aware.將衛星譯成導彈（Missile）。



這個“國家級警報”，除了是發放給各媒體轉發之外，還透過電訊公司向所有台灣地區戶頭的手機發出短訊。在瞬間，在全台灣地區各地，在全台灣地區男女老幼的手機，都響起了一片急切的警報聲。筆者正在中華電訊的營業大廳辦理業務，該處更是“重災區”之一，除了顧客（包括筆者）和工作人員的手機都響起一片警報聲之外，營業大廳的幾個電視屏幕更是在轉報“國防部”的“國家級警報”的同時，直播各地官員或民眾的迷茫或驚慌的景象。



由於這個“國家級警報”的英文說是“導彈”飛過台灣地區的上空，也由於在電視直播“行政院長”陳建仁到“立法”備詢時，說的也是“中國發射飛彈”，因而引發恐慌混亂。雖然後來“國防部”作出了更正，但傷害已經造成。民進黨當局整日價聲稱對岸“介選”，其實是自己進行“介選”，意圖透過製造恐慌氛圍，促成“芒果乾2.0版”，亂中獲益。

