陪拍成生意　規矩不可少

中評社北京1月10日電／據廣州日報報導，外出旅遊，想留下精美的照片？陪拍正快速“圈粉”，頗受年輕人青睞。



陪拍，顧名思義，就是陪伴加拍照，既陪且拍、邊陪邊拍。這種模式由雙方在線上約定，線下提供拍照、修片、妝造等服務，收費在每小時幾十元到一百多元不等。



陪拍為何受捧？很大程度上就在於“輕”。和旅拍、約拍等服務不同，它是輕質的，靈活自由，經濟實惠，並且主打一個陪伴，很像一個付費的“搭子”。當然，陪拍存在的問題、隱患，也和“輕”有關。買賣雙方線上聯繫，口頭約定，其過程進行如何，全憑信任和自覺，缺乏監督和約束。也因此，不少消費者吐槽陪拍就像開“盲盒”，一些從業者也遭遇了客戶“放鴿子”“隨意違約”等情況。



對此，怎麼看？應該有幾點起碼的共識：比如，陪拍服務很適合一些人靈活就業或業餘兼職，也滿足了部分群體的需要，挺好；對其存在的問題，更沒必要誇大或驚慌，消費嘛，難免會有不盡如人意之處。那能否更規範？有人建議相關部門把這一新興行業納入監管範圍，盡快出台管理規定。此言乍看沒毛病，但可行嗎？眼下，陪拍還是一種新“玩法”，遠遠稱不上一個行業。再者說，所謂監管，能否落得了地？



與其出一些大而無當的主意，不如給點切實的建議。比如，買賣雙方要把“醜話”說在前面，最好形成書面協議；從業者可嘗試自立規則，大家約定俗成；更為重要的是，平台不宜坐視不管，可制定合同模板供雙方參考，設置便捷的投訴舉報通道，等等。規矩有了，槽點自然會少。



（來源：廣州日報）