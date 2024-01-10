一條步行街　一篇大文章

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，一條淮河路，千年廬州史。地處安徽合肥市老城中心的淮河路步行街，承載著厚重的商貿發展史，如今經過改造提升，這裡已成為市民遊客休閑購物的好去處。漫步於此，裸眼3D大屏、即放即充的無線充電座椅等智能化設備給人帶來新體驗，撮造山巷、北油坊巷引人駐足拍照，國潮文化、文創市集、特色美食等多元業態滿足消費者多樣需求。



前不久，商務部印發通知，將合肥淮河路、寧波老外灘、廈門中山路等8條步行街確認為第三批“全國示範步行街”。從2018年底起，商務部在11個城市開展首批步行街改造提升試點工作；截至目前，全國示範步行街數量已達到19條。通過更高起點的規劃、更高標準的改造、更高水平的運營，一條條環境優美、服務優質、獨具特色的步行街，成為人們日常生活和旅遊休閑的熱門打卡地。



在城市商業體系中，步行街是重要的消費場景，也是促進消費擴容提質的重要抓手。很多地方的步行街位於城市核心區域，交通便利、品牌集聚、業態多樣、歷史底蘊深厚，是城市的一張亮麗名片。不少市民也習慣在閑暇時光到步行街走一走、轉一轉，採購商品的同時，感受城市的煙火氣、文化味。商務部數據顯示，第三批“全國示範步行街”經過改造提升，累計引入城市首店162家、旗艦店154家，中華老字號品牌46個，國內國際品牌6300餘個，2023年1至10月，客流量、營業額同比分別增長53.3%和31.0%。這也說明，推動步行街設施改造和業態升級，能有效釋放消費潛能。



步行街改造提升正當其時。如今，在一些地方，步行街環境不佳、設施老舊、體驗單一等問題日益顯現，與居民消費需求不相適應。改造提升步行街，就是要順應消費升級的趨勢，優化環境，完善設施，增加優質的商品供給，擴大文化休閑服務。同時，更好挖掘文化內涵，將周邊的資源“串”起來，讓文化資源“活”起來，把歷史建築“用”起來，讓步行街在融入城市發展的同時，更好滿足居民多層次、多樣化的消費需求。

