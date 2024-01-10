黎智英律師缺席　張劍虹押後作供

黎智英涉違反香港國安法案件，昨日進入第八日聆訊。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月10日電／據大公報記者龔學鳴報導：亂港黑手、壹傳媒創辦人黎智英與旗下三間公司涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法，案件昨日在西九龍法院大樓進入第八日聆訊。控方原定傳召本案“從犯證人”、壹傳媒前行政總裁張劍虹出庭作供，但由於代表黎智英的資深大律師彭耀鴻，因突發原因未來兩星期不能出庭，控方改為宣讀其他證人的書面供詞。



控方在庭上讀出專家證人、香港大學計算機科學系副教授鄒錦沛的書面供詞。鄒錦沛應警方要求，就多種即時通訊軟件及社交媒體提供專家意見，他開設了三個Telegram賬戶試驗其傳送、删除和編輯訊息功能，證實所有用戶均可删除和編輯自己發送的信息，如果用戶啟動“私密對話”，雲端就不會留下紀錄。



至於WhatsApp，用戶可自訂其隱私設定，並為自己删除訊息，案發時該軟件尚未有傳送訊息後在15分鐘內編輯訊息的功能。鄒錦沛亦開設三個Signal賬戶，Signal屬點到點加密即時通訊軟件，程式允許用戶設定自動銷毀信息，用戶可設定訊息在接收者看到後的五秒至一星期內自動删除。



庭上及後播放逾一小時的涉案片段，《Live Chat with Jimmy Lai》的24條片段則會安排在證人作供期間才播出。由於其中一名主審法官李運騰明早在高院有案件管理會議需處理，預計本案將於今日上午11時或以後才開庭續審。



（來源：大公報）