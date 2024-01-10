檢方全台偵辦里長赴陸旅遊　宜蘭53人列被告

臺灣宜蘭地方檢察署。（臺灣宜蘭地方檢察署臉書） 中評社台北1月10日電／檢調全台偵辦基層里長赴陸旅遊，宜蘭地檢署稱，共3團53人接受落地招待，涉犯反滲透法，檢察官復訊後將53名被告全數請回。



此外，高雄也有一名從事旅遊業、高雄商圈發展協會王姓理事長，被檢調查出去年7月以“高雄基層交流參訪團”名義，帶三名里長及親友前往北京旅遊，涉接受招待，還接受統戰思想，雄檢偵結後依反滲透法起訴王男。



另有基隆地檢署偵辦基隆市信義區孝岡里長吳石金招攬12名里長赴陸旅遊接受落地招待，基隆地檢署昨依涉犯反滲透法、“總統”“副總統”選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪嫌將吳起訴。



台灣宜蘭地方檢察署10日發布新聞稿，表示，經清查相關村里長出入境紀錄，前4年都少有出境情形。但自去年5月起，相關村里長即陸續前往上海、南京、廣州、廈門，且越接近選舉期日，次數及人數逐漸增加，進而再清查出與村里長同行者，還有特定民間社團的理事長、幹部。



宜檢表示，相關人員涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法、“總統”“副總統”選舉罷免法等，昨天指揮警調與移民署等單位，傳喚相關人員到案釐清案情。



宜檢表示，接受落地招待的53人全列被告，經檢察官復訊後已請回，將持續釐清此案是否確有境外介選及行收賄的情事。