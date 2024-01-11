何長清答中評：法理台獨將令美國賠上國運

廈門大學台灣研究院博士研究生、平潭兩岸融合發展研究院研究員何長清（中評社資料圖） 中評社北京1月11日電（記者 李子寧）日前，美國外交政策研究所發表了該研究所亞洲項目高級研究員瓊·托菲爾·德雷爾的文章《即將到來的台灣選舉有何利弊》，文中稱“拜登政府樂見一位既能避免大陸武力攻台，又能避免因為‘法理台獨’而導致北京強烈反應的台灣地區領導人”。就此，廈門大學台灣研究院博士研究生、平潭兩岸融合發展研究院研究員何長清表示，面對台灣地區即將舉行的大選，拜登政府希望台灣民眾選出一位能夠維持台灣“不統不獨不武”現狀、能夠忠實貫徹美國對台政策的地區領導人。但需要指出的是，無論2024年台灣地區大選結果如何，都不會改變中國共產黨、中國政府和14億中國人民維護祖國領土完整、國家主權統一的決心和毅力。



何長清說，德雷爾文章中的觀點反映了美國政府一貫的對台基本立場，表明拜登政府在台灣問題上仍舊希望台灣維持“不統不獨不武”現狀，以便美國插足台海、以台制華，從而服務於美國維持世界霸權這一核心國家利益。一方面，美國基於遏制中國崛起、維護美國全球霸權地位的戰略考量，絕不希望台灣回歸中國大陸，不樂見台灣當局及台灣民眾親近大陸，美國將窮盡一切手段盡可能阻撓中國實現完全統一、拖延中華民族復興進程。另一方面，美國深知“台獨”帶來的恐怖後果，因此不希望民進黨等“台獨”分裂勢力魯莽行事，激烈對抗中國大陸、啟動“台獨建國”工程。當前國際社會對台灣問題形成一致共識：即台灣現在是“地球上最危險的地方”、“台海形勢正處於最危險時刻”，“台獨”必將導致台海全面衝突，甚至可能成為引爆第三次世界大戰的導火索。美國政府深為擔心的是，一旦台灣當局啟動“法理台獨”，屆時美國難以避免被拖入戰爭泥潭，甚至將賠上美國整個國運。因此，面對台灣地區即將舉行的大選，拜登政府希望台灣民眾選出一位能夠維持台灣“不統不獨不武”現狀、能夠忠實貫徹美國對台政策的地區領導人。

