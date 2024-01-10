選前發警報賣芒果乾？鄭文燦：在野要求透明

鄭文燦陪同民進黨桃園選將劉仁照遊街拜票。（照:劉仁照臉書） 中評社桃園1月10日電／台灣軍方昨日突然發布國家級警報，指大陸發射衛星已飛越南部上空，英文訊息還錯譯“衛星”為Missile “飛彈”。對此，“行政院副院長”鄭文燦今天表示，過去大陸的飛彈或是衛星通過台灣上空，當時在野黨要求“國防部”需要全程監控之外，希望能夠訊息透明，但英文用語寫成飛彈這是不對的，一定要檢討。



鄭文燦今天一大早陪同民進黨桃園市第五選區“立委”候選人劉仁照，在龍潭市場掃街拜票時接受訪問作上述表示。



對於選情最後衝刺，他也說，每一個候選人都把握時間來衝刺，接觸每一位選民握更多的手，能夠讓所有的選民在最後階段，一定要站出來投票，希望能夠拉高投票率，相信支持度也會隨之提高。



鄭文燦說，過去大陸的飛彈或是衛星通過台灣上空，當時在野黨要求“國防部”需要全程監控之外，希望能夠訊息透明，能夠讓民眾有知的權益，這次做了公佈跟警報，這個警報英文用詞有錯誤，一定要檢討，英文用語寫成飛彈這是不對的。不過他是經過防空識別區跟領空上方500公里，這部分將來在作業規範上要採取資訊透明，哪些是直接發“國家級”警報，哪些是事後再發新聞稿說明，未來這部分可以檢討，按照不同等級來公布。



對於外界疑慮大選前幾天發布警報，網友狠酸民進黨選前“自導自演芒果乾”，鄭文燦說，這個不是為了選舉，選舉期間“國家安全”跟兩岸穩定一樣重要，“國防部”在選舉期間仍需要保持相當的警戒，這部分是必要的，不認為這部分是為了選舉，而是應該建立起一套“國家級”防空警報的規範。



