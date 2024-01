吳釗燮看成飛“越南”　瞎喊1句外媒傻眼

台外長吳釗燮。(中評社 資料照) 中評社台北1月10日電/台“國防部”9日下午透過台灣民眾手機發布警報,指中國大陸發射衛星飛越南部上空,警報英譯還將衛星翻成飛彈Missile引發爭議。警報發布時,台“外交部長”吳釗燮正在向外媒開記者會,根據外媒報導,吳釗燮最初也看錯,還在國際記者會請外媒不用擔心,飛越越南的衛星發射,沒有什麼可擔心的。



台官方9日下午3時14分突連續發布四次警報,指中國發射的衛星飛越南部上空,但警報內的英譯版本卻錯將衛星翻譯成飛彈Missile,引發爭議。台“國防部”事後坦承因疏忽未同步更新原系統用字,精準表達發射物是衛星而非飛彈,向社會大眾致歉。



英國《衛報》則報導指出,吳釗燮是一開始誤讀訊息的人之一,這位“外交部長”在主要由英語記者組成的數百名外國媒體記者招待會中,當警報聲在會議中央響起時,他告訴大家“這是一次飛越越南的衛星發射,沒有什麼可擔心的!”。



台媒報導,當“國防部”發出“國家級”警報時,吳釗燮現場拿起手機觀看說,PRC just fired a satellite in this region and it went over Vietnam airspace. That's okay!中文意思是:中華人民共和國剛剛在這個區域發射了衛星,飛過越南領空,那沒關係啦!



而臉書粉專“政客爽”轉述《衛報》報導,引起網友開酸;有網友表示“他是不是認為,還好我們跟越南沒有邦交”、“說真的確實看成越南,還覺得飛越越南到底跟台灣有啥鬼關係”、“高中生讀點古文是應該的,可是拜託這位斷交部長好好讀白話文,只能要求這樣了”、“奇怪他不是嘴最秋,整天喊打喊殺的嗎”。