新民黨區議員倡增醫院及泳池

中評社北京1月10日電／據大公報報導，新民黨昨日舉辦傳媒茶敘，邀請20餘名新民黨區議員分享2024年發展計劃與展望。多名區議員表示，他們將聚焦地區問題，並積極研究如何推動地區經濟發展。



沙田設施陳舊須更新



今屆區議會共有8名新民黨成員當選為沙田區區議員。他們表示，沙田區是香港規劃較成功的新市鎮之一，但隨著時代發展亦逐漸顯露出部分問題。新民黨副主席、沙田區區議員潘國山表示，沙田區擁有70多萬的龐大人口，百業待興，目前急需改善區內陳舊設施，完善醫療、交通配套，改善空氣質素，發揮工商業聯動效應等。



沙田區區議員林宇星表示，政府計劃於大圍村南道興建一座聯用綜合大樓，他希望該大樓可以顧及民生需要，增設停車場、圖書館等民生設施，為大圍舊區增添新活力。



沙田區區議員羅伊琳、梁家瑋則認為，區內的馬鞍山應建設更多家庭醫學中心，並開設一個公營街市，滿足市民所需。



屯門區區議員甘文鋒、蘇嘉雯、鄺瑉樀則表示，香港有約一半人口生活在新界，然而醫療資源主要集中在港島及九龍，如屯門區內僅有一家屯門醫院。他們認為，政府應興建更多私家醫院為居民提供更多選擇，同時緩解公營醫療緊張的情況。



西貢區區議員陳志豪呼籲政府在區內建設室內暖水泳池。他表示，目前區內雖然有暖水泳池，但因為位於室外，街坊冬天使用意願不高。他相信政府如果在區內找到合適場地開發室內暖水泳池，將鼓勵市民多做運動。西貢區區議員陳健浚亦表示，自己會致力於提升區內衛生，打造健康、安全、宜居的環境。



（來源：大公報）