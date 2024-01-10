網評：“政策找人”讓社會救助更有溫度

中評社北京1月10日電／來源：人民網 作者：裘勉



做好保障和改善民生工作，重點要關心生活困難群眾，讓群眾得到看得見、摸得著的實惠。近年來，各地積極開展社會救助改革創新，將社會救助同保民生、促公平的基礎性制度安排結合，探索出建立困難家庭動態監測預警機制、建立社會救助誠信服務體系等好做法。



哪些群體是生活困難群眾？如何發現生活困難群眾？如何給他們提供有效救助？回答好這些問題，離不開織密民生兜底保障安全網，不斷提高救助的精準度、效率。



當前，民生保障的政策日趨精細化、精準化，分層分類、城鄉統籌的中國特色社會救助體系基本建成。這為提升社會救助水平和能力提供了強大支撐和有力托舉。近年來，全國各地紛紛開展社會救助改革創新試點工作，積極探索改革完善救助制度、創新體制機制、優化管理服務的路徑。這為更好滿足困難群眾的多樣化服務需求提供了堅實基礎。



發現困難群眾，是給他們提供救助的第一步。這是一個“主動發現”的過程，實現社會救助從“人找政策”轉變為“政策找人”。近年來，不少地方探索“鐵腳板＋大數據”的方式方法，既通過走訪，發現需要救助的困難群眾，也通過大數據信息，動態監測相關人群的情況。比如有些地方通過相關信息平台，監測到有群眾身患重病、治療花費較大後，主動上門走訪，不僅送去臨時救助金，還為其辦理重病單人保。群眾直言，“解決了大難題”。及時發現，主動靠前，務實幫扶，困難群眾遇到的生活難題就能在相關制度保障下得到解決，由此也能更好兜住兜牢民生底線。



越是精準發現、精準救助，越能彰顯救助機制的有效性。社會救助不是“撒胡椒面”，而是重點幫助有需要的人群，對精準度提出了很高要求。從目前實踐看，通過推進信息化建設，救助的精準性得到提升。有些地方在探索社會救助信息化的過程中，集中破解了救助對象發現難、認定不精準、救助服務供給與需求信息不對稱等難題。隨著社會救助改革創新的不斷推進，強化有關部門信息數據共享、定期開展信息比對、提高預警信息靈敏度等方面工作，還需進一步下大力氣、下大功夫。充分發揮信息化優勢，用好數據化渠道，社會救助工作就能做到有的放矢，有關群眾就能得到更加高效、有力的救助。



社會救助是一項帶有溫度的事業。如果說，更方便、更及時、更精準地為群眾紓難解困，體現了社會救助的力度。那麼，在救助過程中給群眾更多關愛、關心，體現的就是溫度。對困難群眾進行兜底

