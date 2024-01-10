網評：“以台制華”必引火燒身

中評社北京1月10日電／來源：中國網 作者：中國網評論員 華章



日前，中國外交部發言人在記者會上宣布，針對美方近期出台新一輪對台軍售，並以各種借口制裁中國企業和個人，中方決定根據《中華人民共和國反外國制裁法》，對貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美國軍工企業實施制裁。措施包括凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。



過去一年，美國多次以所謂“人權”“安全”問題為由，對中國企業和個人濫施制裁，去年底更刻意在敏感時間點推動新一輪對台軍售，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八一七公報”規定，嚴重損害中國主權安全。



其一，美國刻意在距台灣地區選舉僅一個月的時間推動軍售，以此介入選舉，為“台獨”勢力撐腰的企圖昭然若揭。近來隨著選戰臨近，民進黨當局不斷炒作所謂“大陸介選”話題，台外事部門負責人吳釗燮還在英國《經濟學人》雜誌上發文，煞有介事地稱台當局正在記錄中國大陸的“介選”行為，意在將其編造的“大陸介選”話題國際化，一面給民進黨拉抬聲勢，一面抹黑大陸的國際形象。然而，美國的行為卻向外界證明，到底是誰在介入台灣地區選舉。針對美國軍售，民進黨忙不迭地搖尾高喊“感謝”，聲稱“台灣會致力提升防衛能力，持續深化所謂‘台美’關係”，又向外界證明，到底是誰在勾結他國，出賣台灣民眾的利益。



其二，此次軍售聚焦軍事指揮系統，暴露出美國全面控制台軍，將其徹底納入美軍戰略部署的險惡用心。與以往對台軍售大多是飛機、大炮、導彈等攻擊性武器不同，此次美國向台灣地區提供的是用於連結及整合台軍作戰資訊及建立共同影像的一套管理系統——迅安系統（Syun An program），被台灣“中山科學研究院”稱為“作戰大腦”。聯想到本次軍售案公布前一天，美國國會眾議院通過的2024財年“國防授權法案”中也明確提出，要與台灣地區進行網絡安全合作，並鼓勵所謂“美台軍隊信息共享”“加強美台軍隊互操作性”，可以說，美國通過一次次對台軍售，不僅意圖將台灣地區武裝成“刺猬”，更要把其打造成一件對付大陸的趁手“兵器”。

