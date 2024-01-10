趙少康：投侯友宜等於投柯文哲　共同理念

趙少康10日上午在嘉義為黨籍“立委”候選人張秀華輔選。（照片：張秀華臉書） 中評社嘉義1月10日電／中國國民黨2024副手候選人趙少康今天在嘉義市輔選時表示，柯文哲政治宣言提組聯合政府、推動“內閣制”，因此“投侯友宜就等於投柯文哲”，意思是由侯友宜實踐柯文哲的政治主張、理念。



國民黨昨晚在嘉義市大造勢，趙少康上午繼續在嘉義輔選時受訪表示，侯友宜組聯合政府，還會納入民眾黨優秀人才，甚至連柯文哲在內，且連“行政院長”、“行政院副院長”都可以與鴻海創辦人郭台銘、柯文哲共商，這是很嚴肅承諾，絕對不是吃民眾黨豆腐，因此，最後階段大家一定要集中選票，才能下架民進黨。



趙少康上午到嘉義市與黨籍“立委”候選人張秀華車隊掃街，車掃前接受媒體聯訪。



媒體報導，對於中國國民黨2024候選人侯友宜提出藍白共治、組聯合政府，趙少康說，最早是由民眾黨候選人柯文哲提出聯合政府，且柯文哲競選宣言也提2次要組聯合政府，也曾說過要推動“內閣制”，因此，才會說“投侯友宜就等於投柯文哲”，意思是柯文哲的票都給侯友宜，由侯友宜實踐其政治主張、理念。



趙少康指出，如果大家覺得民進黨做得好，就繼續支持民進黨，若是認為民進黨過去8年做得不好，就請支持國民黨，目前正值民進黨過去很喜歡講的“換人、換黨、做看看”。



趙少康表示，侯友宜昨天晚上參加嘉義市造勢晚會，自己今天則陪同張秀華車掃，與侯友宜是分進合擊，鞏固嘉義市選票。