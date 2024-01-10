黃介正對美學者開講　有二點台目前不宜打仗

國民黨國際事務部主任黃介正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月10日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正10日在一場論壇上表示，台灣目前不是考慮軍事衝突的最佳時機，除了台對美軍購的M1A2坦克、F16V戰機等被延遲交付外，後備軍人教育召集訓練新制也只施行1年多，再加上少子化衝擊兵源，及自2022年以來，已有約9個營的志願役士兵退伍離營，這些問題都需要爭取時間解決。



黃介正點出，另一個數據更驚人，台灣已成為全球出生率最低的國家，這將衝擊國軍兵源，且台灣的志願役士兵人數也屢屢下降。據“國防部”的資訊，2022年發生俄烏戰爭，有超過4600名志願役士兵寧願支付違約代價退伍，2023年1月到9月也有3000多名志願役士兵申請不適服現役提前離營，在沒有耗費一槍一彈的情況下，台灣就損失了約9個營的志願役士兵。



全美台灣同鄉聯誼會草根外交委員會9日上午舉辦“2024台海國際和平論壇—解析美中台關係的新挑戰”論壇，並邀請中國國民黨國際事務部主任黃介正、前AIT副主任葛天豪、史丹佛大學胡佛研究中心台灣研究中心主任祁凱立、傳統基金會研究員孔明尚、美國德州大學達拉斯分校教授何嘉耀、淡江大學戰略所助理教授馬準威與談。

