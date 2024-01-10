侯辦拿證據揭官方要高端保密　批薛瑞元說謊

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、江怡臻（左）。（照:侯競辦提供） 中評社台北1月10日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、江怡臻與大同士林“立委”候選人游淑慧10日召開“薛瑞元說謊？！揭露高端疫苗採購合約是誰要求保密”記者會，記者會首曝新證據，櫃買中心經查證，明確表示高端疫苗採購合約是“雙方均負有保密義務之要求”，直接打臉“衛福部長”薛瑞元說的“我們沒有要求他要保密”，更顯示薛瑞元公然說謊。



黃子哲表示，賴清德在“總統”辯論會上贊成高端疫苗公布，兩個星期過去，“立法院”開了臨時會，迄今卻還未公佈，民進黨完全執政碰到高端問題，都無法給人民答案，還是民進黨所有人都把賴清德當塑膠？還是在跟賴清德一起套招或演戲？



黃子哲說，他在前年提出質疑時，時任“衛福部長”陳時中說合約是供貨廠商（高端公司）對買方（“衛福部”）的要求，對於高端沒有限制。現任“衛福部長”薛瑞元則說，高端做任何決策不需要指揮中心同意，高端本來就有對外揭露資訊秘密權利。陳時中、薛瑞元通通甩鍋給高端公司，與“衛福部”沒有關係。



黃子哲指出，當時他就揭露高端發布的重大訊息載明“依採購機關要求，合約其他細節不予公開”，但民進黨一概撇清說不清楚為何高端發出該重訊內容，因此他在2022年11月3日向“金管會”證期局檢舉，最後櫃買中心回覆內容為“基於合約雙方均負有保密義務之要求”，表明高端與“衛福部”相互要求保密，也代表櫃買中心總經理李愛玲昨天根本不敢說實話。



“陳時中不誠實、薛瑞元是亂源、賴清德很缺德”黃子哲表示，他提出3疑問，第一問，為什麼“衛福部”直指是高端單方面要求保密，高端卻到現在都不敢出來反駁？



第二問，為什麼高端重訊說是配合“衛福部”的要求而保密，而“衛福部”既然否認，卻到現在也不敢向“金管會”檢舉高端發不實重訊？



第三問，高端重訊只說了部分事實，沒完全揭露合約中對保密要求的內容，“金管會”卻不敢裁罰？此外，針對高端合約內容究竟是什麼？ EUA如何通過？以及高端的股價即市值暴漲，有無官商勾結，人謀不臧？黃子哲也要求民進黨政府應該給人民一個清楚的交代與答案。

