美方構築“小院高墻”終將作繭自縛

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，美方在科技領域的霸道行徑和脅迫行為還在不斷升級。美國商務部不久前再次以所謂“國家安全風險”為借口，宣布將對美國半導體行業的供應鏈和國防工業展開調查，評估其半導體供應鏈對中國芯片的依賴程度。另有報導說，美方近日甚至要求荷蘭阿斯麥公司在有關“禁令”生效實施前，停止向中國出口光刻機。美方口口聲聲喊公平競爭，卻不停地在他國科技發展的賽道上設置障礙；美方一貫無端污蔑他國搞“經濟脅迫”，但自己的經濟脅迫行為已嚴重損害盟友利益。



據報導，由美國商務部下屬工業和安全局發起的這項調查重點放在“並不尖端，但仍對產業至關重要”的傳統芯片上。與之前美方“限制向中國出售芯片”不同，這種“反向限制”將重點審查美國關鍵行業對中國製造的傳統芯片的使用與採購情況。為了限制中國獲得先進半導體，美方對華搞“既不讓賣也不讓買”的打壓，嚴重阻礙各國芯片及芯片設備、材料、零部件企業正常經貿往來，不僅損害中國企業正當權益，也影響包括美國企業在內的各國半導體企業利益。這是典型的經濟和科技霸凌行徑，嚴重違背國際貿易規則。



半導體產業高度全球化，其產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。美方違背市場規律和企業意願，試圖用“小院高墻”阻斷半導體產業鏈供應鏈，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈安全穩定。美國半導體工業協會的數據顯示，2022年中國半導體採購額約為1800億美元，占全球總額的1／3以上，是全球最大單一市場。中國市場不可代替，退出中國市場不是一種可行選項，這是全球半導體企業的共識。美方蠻橫隔絕中國市場的行徑不會得逞，終將作繭自縛。美國半導體工業協會指出，“過於廣泛的單邊控制有可能會損害美國半導體生態系統”。美國芯片企業英偉達首席財務官科萊特·克雷斯認為，美國限制人工智能芯片對華出口“將令美國這一行業永久喪失機會”。



美方寧願自戕也要打壓遏制中國科技發展，是其根深蒂固的冷戰思維在作祟。美方企圖以國家行為將中國排除出關鍵供應鏈，限制中國向價值鏈更高端攀升，就是在將經貿和科技問題政治化、工具化、武器化，為其遏制中國發展壯大的霸權政治服務。美方將構築“小院高墻”的霸凌行徑包裝成維護“國家安全”，以各種借口脅迫其他國家實施對華科技封鎖，已經引發廣泛擔憂和批評。“美國將這種技術優勢武器化以對抗中國的努力看來正在讓盟友關係變得緊張。”美國《紐約時報》報導指出，歐洲國家政府官員擔心，不讓本國公司進入中國這個全球最大、最有活力的技術市場之一，會損害這些企業的利益。



中國的發展是以創新驅動的，打壓中國科技就是遏制中國高質量發展，剝奪中國人民的發展權利。中國的發展壯大有內生邏輯，是外部力量阻擋不了的。中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。美方對中國科技創新的限制，只會更加堅定中國實現高水平科技自立自強的決心。半導體業界人士公開反對美國針對中國的半導體出口管制措施，認為“你越給

