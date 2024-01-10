民進黨：藍白將台灣外交帶向災難

賴清德競選總部發言人戴瑋姍、趙怡翔（右）召開“外交休兵？斷交部？藍白將台灣外交走向災難”記者會。（照：賴清德競選辦公室提供） 中評社台北1月10日電／針對中國國民黨2024大選副手候選人趙少康日前在辯論會拋出將與北京談“外交休兵”。對此，賴清德競選總部發言人戴瑋姍、趙怡翔10日在記者會上表示，近年來台灣與美日歐等地的合作持續加溫，各國更加關注台海的和平與安全。強調日前召開的民進黨選前國際記者會，吸引歷年來最多外媒報名參與，顯示各國高度關注選舉結果對國際情勢帶來的影響。未來不能讓藍白帶領台灣外交走向災難，甚至再度接受馬英九時期的“一中外交”。



戴瑋姍、趙怡翔上午召開“外交休兵？斷交部？藍白將台灣外交走向災難”記者會，趙怡翔表示，趙少康在辯論會意外拋出將與北京談“外交休兵”，代表國民黨有意將台灣的外交重設成為馬英九時代的“一中外交”，再度將台灣依附在中國的善意之下。未來無論是國際組織、貿易談判或其他面向的國際合作，都必須經由北京的授權才能進行，這不是任何主權國家該接受的安排，更無法帶給台灣實質的國際空間或外交成果。



曾任駐美代表處政治組組長，現任台北市議員，有“口譯哥”之稱的趙怡翔指出，馬英九政府曾經將出席世界衛生大會視為重大外交突破，但當時同意邀請台灣的世界衛生組織前幹事長陳馮富珍卸任後表示，台灣是在獲得北京同意且接受“一中原則”後才被邀請，並以非投票觀察員身分參與大會。讓渡主權將外交寄託在中國的善意之下，並作為內部宣傳，這就是當時國民黨“一中外交”的具體表現，也是台灣不該走的回頭路。



趙怡翔表示，若台灣外交重回“一中”架構，不但會帶來外交災難，也會造成經濟代價。例如彭博社近日引述資深產業分析師表示，在晶片生產上，民進黨繼續執政將是最佳結果，台灣將持續被視為生產晶片與安裝AI伺服器的獨立據點，若國民黨獲勝，可能會看到相關公司離開台灣，更加密切的對中關係，甚至可能導致美國政府開始審視台灣半導體業者。

