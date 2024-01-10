​破除移動支付障礙　外國人在華消費更便捷

中評社北京1月10日電／據中國青年報報導，前段時間，我帶著一批國際友人參觀校園。美麗的校園、各具風格的建築和現代化的設施，吸引著訪客的眼球。但是，旅途中卻有個不太順利的小插曲：學校主樓有一台自動售貨機，客人們路過時，不約而同地湧到了機器前，想要挑選購買飲料。我乘勢自豪地介紹：我校所有的自動售貨機早已採用了自助開門、自助選購的方式，無需現金。話音剛落，一位訪客無奈地把手機舉到我面前，問我屏幕上的中文是什麼意思。我一瞅才發現，機器需要足夠的“支付分”才能打開櫃門。初來乍到的國際友人未曾使用過支付軟件，“支付分”不足，無法完成支付。



雖然上述小插曲以我代為付款的方式得以解決，但是更多的類似情況何解呢？隨著對外開放力度的不斷擴大，已經享受移動支付便利性的我們，也應從外籍人士親身感受出發，拆掉阻礙移動支付的高墻。2023年12月1日起，我國對法、德等6國開始試行單方面免簽政策，來訪外國人數量進一步增長，降低移動支付的門檻，也有利於更好地展現中國發展成果。



一方面，高等院校、星級賓館、交通樞紐、旅遊景區等場所在設置支付手段時，應充分考慮到外籍人士的需求與習慣。具體到自動售貨機，中國人民銀行曾在公告中明確指出：“自助售貨機、自助售票機等機具生產廠商與服務提供商在研發、提供機具和服務時要充分考慮現金收付需求，做到多種支付工具兼容，不得排斥現金支付。”當前，現金依然是外籍人士來華消費最便利的方式之一，移動支付場景也應兼容現金支付。



另一方面，應當通過技術迭代回應技術升級後的遺留問題，為外籍人士提供便捷的移動支付渠道。例如，可以採用集刷卡和掃碼於一體的新一代POS機、推進我國和外國移動支付平台二維碼互認等技術手段，方便外籍人士適應國內的移動支付。此外，還可以與國際卡組織進行合作，研判外籍人士在其本國的信用情況，進而相應地賦予他們在我國進行移動信用支付的准入資格。



將外籍人士融入我國移動支付的浪潮之中，不能只要求他們“靠過來”，更需要我們主動變革“靠上去”，在管理、規則、標準等領域下真功夫。其一，針對身份核驗等金融安全問題，在保留傳統的銀行網點辦理渠道的基礎上，將辦事大廳關口前移至機場口岸，將服務“送上門”；其二，推廣全鏈條一體化服務模式，當前，我國各大城市均已經推出了“出行即服務”（Mobility as a Service）系統，逐步涵蓋了衣食住行等全方位生活需求；其三，針對跨境支付信息堵點“最後一公里”的問題，努力打破政府部門、支付機構、銀行機構間的“信息孤島”，在保障數據安全的情況下向企業提供信息接口，便利外籍人士的移動支付。



（來源：中國青年報）