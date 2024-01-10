加拿大蒙特利爾一法院發生持械傷人事件

中評社北京1月10日電／據多家加拿大媒體報導，當地時間1月9日，在加拿大魁北克省蒙特利爾地區隆格伊市一法院內，發生了一起持械傷人事件，一名60多歲男子遭襲後身受重傷。一名43歲男子當場被捕，警方稱其可能面臨謀殺未遂的指控。



當地警方發言人表示，遭襲男子已被送往醫院救治，目前傷勢嚴重。



（來源：央視新聞客戶端）

