【
大
中
小
】 【
打 印
】
巴以衝突已致4000多名學生遇難
http://www.CRNTT.com
2024-01-10 13:33:04
中評社北京1月10日電／據半島電視台1月9日報導，巴勒斯坦教育部表示，自本輪巴以衝突爆發以來，加沙地帶和約旦河西岸已有4296名巴勒斯坦學生遇難，8059名學生受傷。
巴勒斯坦教育部在一份聲明中說，加沙地帶已有4257名學生遇難，約旦河西岸已有39名學生遇難。
聲明還表示，衝突還導致加沙地帶281所政府學校和65所聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）的學校遭到轟炸和破壞，83座建築物嚴重受損，7座完全被毀。
（來源：海外網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
埃及外長重申拒絕將巴勒斯坦人趕出加沙
(2024-01-10 13:31:45)
以色列國防軍發言人：預計衝突或將持續一年
(2024-01-01 13:03:52)
全球視野下的巴以再衝突
(2023-11-12 16:21:48)
巴以會打多久？蔡明彥：需關注伊朗參戰與否
(2023-11-06 14:24:18)
巴約領導人警告加沙地帶人道危機惡化
(2023-10-13 19:05:47)
以軍在約旦河西岸打死兩名巴勒斯坦人
(2023-09-06 10:36:42)
以色列發生駕車襲擊事件致2死5傷
(2023-09-01 09:49:51)
一名以色列人在約旦河西岸槍擊事件中死亡
(2023-07-07 13:26:45)
約旦河西岸傑寧：戰火之後
(2023-07-06 15:15:45)
巴以局勢趨緊 中使館提醒注意安全防範
(2023-07-06 14:02:56)