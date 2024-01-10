巴以衝突已致4000多名學生遇難

中評社北京1月10日電／據半島電視台1月9日報導，巴勒斯坦教育部表示，自本輪巴以衝突爆發以來，加沙地帶和約旦河西岸已有4296名巴勒斯坦學生遇難，8059名學生受傷。



巴勒斯坦教育部在一份聲明中說，加沙地帶已有4257名學生遇難，約旦河西岸已有39名學生遇難。



聲明還表示，衝突還導致加沙地帶281所政府學校和65所聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）的學校遭到轟炸和破壞，83座建築物嚴重受損，7座完全被毀。



（來源：海外網）