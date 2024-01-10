伊朗北部一工廠發生爆炸至少53人受傷

中評社北京1月10日電／據新華社德黑蘭報導，伊朗北部厄爾布爾士省一家化妝和護理產品工廠9日發生爆炸並引起大火，造成至少53人受傷。



伊朗法爾斯通訊社援引法爾迪斯縣消防部門負責人阿蘇裡的話說，當天下午3時左右，該縣工業園區一家工廠的氣瓶發生爆炸並引起大火。大火被隨後趕到的消防人員撲滅，工廠建築和設施受損，事故沒有造成人員死亡。



另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，事故導致至少53人受傷，其中一些人情況危急。所有傷員已被送醫治療。



（來源：新華社）