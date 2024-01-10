【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗北部一工廠發生爆炸至少53人受傷
http://www.CRNTT.com
2024-01-10 13:32:43
中評社北京1月10日電／據新華社德黑蘭報導，伊朗北部厄爾布爾士省一家化妝和護理產品工廠9日發生爆炸並引起大火，造成至少53人受傷。
伊朗法爾斯通訊社援引法爾迪斯縣消防部門負責人阿蘇裡的話說，當天下午3時左右，該縣工業園區一家工廠的氣瓶發生爆炸並引起大火。大火被隨後趕到的消防人員撲滅，工廠建築和設施受損，事故沒有造成人員死亡。
另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，事故導致至少53人受傷，其中一些人情況危急。所有傷員已被送醫治療。
（來源：新華社）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗一架載有2人的教練機失聯
(2024-01-10 10:17:42)
伊朗指責美國造成西亞局勢不穩定
(2024-01-09 12:11:01)
伊朗海軍接收多款新裝備
(2024-01-08 10:40:24)
伊朗逮捕11名與克爾曼市爆炸事件有關人員
(2024-01-06 10:18:40)
伊朗無人機掛空空導彈引關注
(2024-01-02 11:54:34)
伊朗革命衛隊總司令誓言：復仇！
(2023-12-30 10:26:18)
伊朗海軍接收新型巡航導彈：中途可改攻擊目標
(2023-12-26 10:04:06)
“國產全智能”，伊朗公布新型巡航導彈
(2023-12-25 09:37:59)
伊朗舉行德黑蘭巴勒斯坦問題國際會議
(2023-12-24 17:40:21)
埃及伊朗總統通電話討論兩國關係和加沙局勢
(2023-12-24 09:01:21)