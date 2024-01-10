又有兩位美聯儲官員釋放出“降息”信號

中評社北京1月10日電／據澎湃新聞報導，近期又有兩名美聯儲官員放出“降息”信號。



亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克預測今年第一次降息將在第三季度。此前長期持“鷹派”立場的美聯儲理事鮑曼（Michelle W. Bowman）對於降息的態度也有所轉變，表示如果通脹降至接近2%的目標，那麼降息最終是合適的。



當地時間1月8日，美聯儲理事鮑曼（Michelle W. Bowman）在為南卡羅來納州銀行家協會的2024年社區銀行家會議事先準備的演講稿中稱，過去六個月的通脹數據表明，委員會過去的政策行動正在產生預期效果，使供需更加平衡。就業數據雖然經常被大幅修正，但繼續顯示出勞動力市場吃緊的跡象。就業平均增長速度在過去一年中有所放緩，這可能是勞動力市場供需正在更好平衡的跡象。儘管實際國內生產總值（GDP）增速預計將較2023年第三季度放緩，但美國經濟仍保持強勁。



“基於這一進展，我的觀點已經演變為考慮通脹率進一步下降的可能性，而政策利率將在一段時間內保持在當前水平。”



鮑曼表示，如果通脹隨著時間推移繼續降至接近美聯儲2%的目標，那麼開始降低政策利率，以防止政策變得過於限制性，最終將是合適的。同時，她強調，“在我看來，我們還沒有走到那一步。關鍵的通脹上行風險依然存在。”



鮑曼指出，鑒於食品和能源市場仍易受地緣政治影響，對通脹構成上行風險。還有一種風險是，最近金融環境的放鬆促使經濟增長重新加速，阻礙了降低通脹的進程，甚至導致通脹重新加速。最後，勞動力市場持續吃緊可能導致核心服務通脹持續走高。



同日，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他預計今年晚些時候美聯儲會降息，到2024年底可能降低50個基點，即今年將降息兩次，第一次降息將在第三季度。



博斯蒂克分析稱，通脹率的下降幅度超出了他的預期，並有望達到美聯儲2%的目標，不過現在宣布勝利還為時過早，因此他目前依然傾向於維持緊縮的貨幣政策。

