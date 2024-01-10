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阿富汗首都發生爆炸致3人死亡
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2024-01-10 13:31:58
中評社北京1月10日電／據新華社喀布爾報導，阿富汗警方9日說，阿首都喀布爾當天發生一起爆炸事件，造成至少3人死亡、4人受傷。
喀布爾市警察局發言人哈立德·扎德蘭在社交媒體上說，一輛面包車當天在喀布爾第16警區發生爆炸。警方已到達現場，對爆炸原因展開調查並逮捕一名嫌疑人。
目前，尚無任何組織或個人聲稱製造了這起爆炸事件。
近期，阿富汗各地爆炸事件頻發。本月6日，喀布爾第6警區發生一起爆炸事件，造成至少5人死亡、15人受傷。極端組織“伊斯蘭國”隨後聲稱製造了這起襲擊。
（來源：新華網）
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