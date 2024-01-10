中亞國家努力促進經濟復甦

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，世界銀行近期發布的《全球經濟展望》報告預測，2023年中亞地區經濟有望實現3.9%的增長。中亞國家持續出台一系列提振經濟的政策措施，積極培育新的經濟增長點，努力降低外部因素帶來的不利影響，地區整體經濟復甦勢頭較為明顯。



多項數據表現亮眼



哈薩克斯坦總理府官網最新數據顯示，2023年前11個月，哈薩克斯坦經濟增速為4.9%，人均國內生產總值從年初的11500美元增加到13300美元。基於哈薩克斯坦經濟的增長勢頭，亞洲開發銀行日前將該國2023年國內生產總值（GDP）增長預期從9月份的4.1%上調至4.5%。



吉爾吉斯斯坦國家統計委員會發布的數據顯示，2023年前三季度，該國GDP為8080億索姆（1美元約合89吉爾吉斯斯坦索姆），同比增長4.2%；外貿總額同比增長27%，達94.07億美元。采礦業長期占據吉經濟主導地位。2023年前9個月，除金礦外，吉礦產開採營收達375.2億索姆，同比增長12.3%。



歐亞開發銀行日前將塔吉克斯坦2023年經濟增長預期上調至8.2%，預計2024年為7.3%。歐亞開發銀行分析認為，2023年前三季度，塔吉克斯坦GDP同比增長8.3%，貿易和建築行業作出重要貢獻。“工業部門產能擴張，以及日益頻繁的各類投資活動，將繼續支持塔經濟穩步增長。”



根據土庫曼斯坦官方發布的數據，土庫曼斯坦2023年前11個月GDP增長6.3%，實現了連續11個月不間斷增長。土庫曼斯坦是中亞地區最大的能源出口國，2023年前三季度，該國天然氣產量同比增長9.4%，出口同比增長14.3%。土庫曼斯坦副總理格爾迪穆拉多夫近日表示，2023年土庫曼斯坦在各個經濟領域都實現了增長，並努力促進各地區平衡發展，逐步提升民眾生活水平。



2023年前9個月，烏茲別克斯坦GDP增長5.8%。旅遊業成為該國經濟增長重要驅動力之一。2023年以來，烏茲別克斯坦新增遊客住宿點1.5萬個，客房總數已達13.7萬間；烏茲別克斯坦第二大機場撒馬爾罕國際機場的國際航班從每周46趟增加到85趟。2023年前8個月，赴烏茲別克斯坦國際遊客數量達430萬人次，創造了約14億美元的經濟收益；國內遊客數量達1500萬人次，是2022年全年的兩倍。

