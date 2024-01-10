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美國航天局推遲載人登月計劃
http://www.CRNTT.com   2024-01-10 14:59:41


　　中評社北京1月10日電／據央視新聞報導，當地時間9日，美國國家航空航天局（NASA）召開簡報會表示，將原定於2024年進行的“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務推遲至2025年9月，將原定於2025年進行的“阿耳忒彌斯3號”載人登月計劃推遲至2026年9月。

　　“阿耳忒彌斯4號”將仍按計劃於2028年9月進行。該任務為第二次載人登月計劃，將由四名宇航員進駐“門戶”月球軌道空間站，並適時開展月面著陸。

　　（來源：央視新聞客戶端）

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