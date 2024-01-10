中方呼籲全力推動在加沙停火止戰

中評社北京1月10日電／據新華社聯合國報導，中國常駐聯合國副代表耿爽9日表示，中方呼籲國際社會匯聚全部努力，推動立即在加沙地帶停火止戰。



耿爽在聯大關於否決權使用問題會議上表示，本輪巴以衝突爆發已超過3個月，加沙地帶正在遭受前所未有的人道災難，每天都有無辜平民喪生，局勢仍在持續惡化。立即在加沙地帶實現停火是國際社會的普遍呼聲，是恢復和平的最基本要求。但是，安理會至今未能就呼籲停火止戰達成共識。中方對美國去年12月22日在安理會再次行使否決權表示失望和遺憾。



耿爽說，拯救平民生命要求立即實現停火。本輪巴以衝突已造成加沙地帶超過2.3萬人喪生，近90%的加沙地帶人口流離失所。放任戰事延宕只會造成更多傷亡，不會為解救被扣押人員找到出路。中方敦促以色列停止無差別的軍事攻擊，停止對加沙地帶民眾的集體懲罰，為人道機構在加沙地帶開展援助提供必要條件。



耿爽說，避免地區動蕩要求立即實現停火。隨著加沙地帶衝突持續，約旦河西岸、黎以、敘以、紅海等局勢緊張升級，中東地區面臨動蕩，國際和平與安全受到威脅。衹有加沙地帶實現停火，才能從根本上消除衝突外溢影響，避免更廣泛的中東地區被拖入戰爭與衝突之中。



耿爽說，維護“兩國方案”要求立即實現停火。中方反對針對巴勒斯坦人民的強迫轉移和強制遷移，反對侵占巴勒斯坦土地，對以色列一些政治人物公開拒絕“兩國方案”感到極大擔憂。中方呼籲加大國際和地區外交努力，推動立即實現停火，幫助加沙地帶民眾結束流離失所、早日重返家園，防止“兩國方案”的基礎徹底崩塌。中方將繼續同國際社會一道，推動安理會及時採取負責任、有意義的行動，為早日平息加沙地帶戰火、切實落實“兩國方案”、實現中東和平穩定作出不懈努力。



根據《聯合國憲章》，安理會5個常任理事國在非程序事項表決時可以行使否決權，非程序事項決議需要5個常任理事國均不否決方可通過。聯大2022年4月26日通過一項決議，規定安理會常任理事國投否決票後，聯大將自動召開正式會議就投否決票所涉問題進行辯論。上月安理會成功通過關於加沙人道問題的決議，在此之前美國否決了俄羅斯的一項修正案。



（來源：新華網）