侯友宜、趙少康明國際記者會　說明兩岸政策

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北1月10日電／2024大選倒數3天，中國國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康11日上午9點將舉辦國際記者會，說明兩岸政策，包括重申將依以“中華民國憲法”為基礎，儘速恢復兩岸對話交流，以“國防”實力確保和平，讓台灣成為印太戰略夥伴關係中“負責任的利害關係人”（responsible stakeholder）。



侯友宜今天在高雄拜廟掃街，明天上午9時將回到大本營新北市，在板橋希爾頓飯店舉辦國際記者會，目前已有上百家外媒報名，下午將在新北掃街並接受媒體聯訪。



台媒報導，侯友宜將在記者會強調他對兩岸外交主張，依據“中華民國憲法”，在兩岸以往的基礎上，逐步恢復包括官方在內的各種形式對話，讓兩岸在功能性議題上，持續互動，降低風險，進而降低敵意。



侯友宜在記者會中將說明，台灣與大陸需交流增進理解、用實力確保和平，強化自我防衛能力，嚇阻大陸動武，並加強對話，降低衝突，身為印太地區重要成員，願意成為“負責任的利害關係人”，實現“台海安定、台灣安全、世界安心”的目標。



侯友宜也將重申“3D戰略”為Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（降低緊張），維繫台海安定與印太區域穩定，以實力確保台海和平與穩定。