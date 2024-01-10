澳門推出商事社團服務平台“商社通”

工作人員示範“商社通”功能操作（圖片來源：澳門特區行政公職局） 中評社北京1月10日電／據海外網報導，澳門特區政府1月9日推出“商社通”服務平台，以“匯商聚社、一應通辦”為理念，為企業和社團提供從設立、營運到發展所需的電子化公共服務，回應企業和社團的電子化服務訴求。

澳門特區政府表示，電子政務是本屆特區政府的重點施政工作，將不斷推進和提升電子政務平台的功能和服務，通過優化行政流程，聯通部門數據，滿足企業和社團營運的多元要求。“商社通”的推出是繼“一戶通”後，澳門特區電子政務建設不斷向前發展的重要標誌，也是特區政府跨範疇跨部門的合作成果。特區政府將會以“商社通”為抓手，持續推動公共部門簡化行政程序，實現更多跨部門合作，並逐步增加服務項目，促進政務服務電子化全面發展。



澳門特區行政公職局局長吳惠嫻表示，“商社通＂將複雜的商社服務，通過跨部門的數據互聯互通，針對服務流程作出重大的改革和優化。現階段商社通提供的服務共78項，涉及27個公共部門，並設有 “社團專區”、“准照續期服務”、“一站式”、“一件事”四大專區，方便企業和社團辦理綜合政務。



吳惠嫻同時表示，“一戶通”和“商社通”的相互配合使用，將惠及不同群體，體現特區政府以電子政務作為公共行政改革的決心。未來會繼續以用戶為導向，繼續聆聽社會意見，持續擴展平台功能，為市民、商企和社團提供更多優質便捷的公共服務。



澳門特區政府身份證明局局長周偉迎介紹了“商社通”的社團專區業務功能，將多項與社團相關的服務集中整合，包括社團架構成員的管理和查閱、申請及領取各種證明書，以及部分社團資助申請、政府場地租借和活動報名等，各項服務均可全程網辦。周偉迎表示，目前澳門有超過一萬個註冊社團，社團在澳門社會中發揮重要作用。日後將增加更多社團運作流程所需服務，以及更多資助項目的電子申請。



（來源：海外網）