余天現身陪車掃！認了心裡不舒服但大局為重

綠委余天為民進黨新北市第三選區“立委”候選人李坤城站台輔選。（李坤城臉書） 中評社台北1月10日電／民進黨新北市第三選區（三重區103個里）“立委”候選人李坤城10日上午車隊掃街，同時找來現任“立委”余天陪同，對於過去曾“消失”一個多月，余天今天說出“老實話”，坦言當時心裡確實不舒服，但後來以大局為重，向黨主席賴清德表示，只要需要余，隨時可以找他。



在民進黨不分區名單出爐後，余天突然有一段時間未曾現身輔選，外傳是因為他不滿自己沒有被列入，因此憤而退出輔選行列。當時民進黨闢謠，向外界解釋余天是因為身體不舒服，與不分區名單無關。



隨著選戰進入最後關鍵時刻，余天10日上午再次現身，陪同李坤城車隊掃街，他說全台的“立委”候選人不管是誰，自己都沒有跟著掃街，唯獨衹有李坤城。因為三重區是他的本命區，而且李是他推薦的人選，所以必須陪他掃街。



根據《中時新聞網》報導，媒體詢問余天，今天出面是否是要闢謠？他一開始否認表示，沒有什麼謠言，要闢什麼謠？隨後他坦言，過去有一陣子心裡不舒服是一定的，但後來黨主席賴清德打了好幾通電話給他，表示媒體一直在炒，為什麼他失蹤一個多月。



余天說，後來自己想一想，加上孫女出生心情好一點，認為這個是小事，為了大局決定再次出面輔選。同時他也打電話給賴清德，向他表示“只要你需要我，隨時你都可以找我”！



對手國民黨候選人蔡明堂對外界稱李坤城是“空降”，余天則反駁，台灣就這麼小一點地方，他自己本來也不住三重，這樣的話他10幾年前出來選的時候也是空降。他強調，只要有心為選民服務就可以，所以不能說空降。

