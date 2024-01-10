阿聯酋媒體：拜登政府中東政策正在崩潰

中評社北京1月10日電／據參考消息報導，阿聯酋《國民報》網站1月9日發表題為《拜登政府的中東政策正在崩潰》的文章，作者是美國智庫華盛頓海灣阿拉伯國家研究所高級學者侯賽因·伊比什。文章摘編如下：

拜登政府對以色列與哈馬斯戰爭的最初反應是確保一個首要目標，即衝突僅限於加沙。華盛頓擔心自己會陷入地區混亂的漩渦，從而與關乎穩定、安全和地區一體化的更廣泛中東政策背道而馳。華盛頓認為，如果能夠把衝突控制在加沙，那麼穩定甚至地區一體化可能會在2024年恢復，而且拜登可能會連任。



在第一個月的戰鬥後，混亂並未嚴重蔓延，而本地區的反應也基本上僅限於象徵意義，拜登政府認為其政策相對成功。然而，這一點最近受到了嚴重質疑，這讓拜登在面臨一系列日益嚴重的危機之際，卻不清楚如何讓該地區恢復相對平靜，避免恐慌日益加劇。



意想不到的因素是也門胡塞武裝崛起成為伊朗“抵抗軸心”的主要地區工具，並公然襲擊紅海商船。紅海危機表明，如果美國認真應對胡塞武裝對紅海海上安全的威脅，它可能必須直接打擊該組織，而這意味著實際上加入一場在華盛頓不受歡迎的戰爭。



胡塞武裝的這次行動也是伊朗發出的一個強烈信號，表明其地區影響力遠遠超出了海灣地區，到達了紅海以及具有戰略重要性的阿拉伯半島周圍。



但伊朗並不是唯一讓華盛頓頭疼的問題。儘管以色列得到了拜登政府的大力支持，它卻也正在成為美國遏制衝突目標的主要威脅。拜登政府對以色列主要是猶太至上主義者組成的內閣一再發出懇求卻無人理睬，以色列軍方和與這些極端主義政客結盟的暴力定居者一直在對巴勒斯坦人施加魯莽且無可辯解的暴行。



更糟糕的是，儘管真主黨和伊朗都明確表示不希望這場戰爭蔓延到黎巴嫩，但這顯然不是以色列戰時內閣中日益壯大的派系的觀點。以色列對真主黨的象徵性報復做出了強有力的回應，現在主要盟友以色列正在推動美國極力避免的意外事件——讓真主黨捲入戰爭。

