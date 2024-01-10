韓國瑜輔選游淑慧人氣爆棚　不談與柯關係

韓國瑜參拜台北霞海城隍廟。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月10日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜10日下午首場到台北市大同區迪化街輔選國民黨“立委”候選人游淑慧，韓一到場，重演“韓粉旋風”，人氣爆棚，支持者們爭相握手、合影，擠得水洩不通。而當韓國瑜被記者問及台灣民眾黨2024候選人柯文哲頻頻拉攏，柯妻陳佩琪更說柯、韓有情感特殊的兄弟情誼，韓拍拍中評社記者笑而不答，只說謝謝。



台北市第二選區（大同、南士林）“立委”選戰，由游淑慧對上民進黨王世堅，該選區綠大於藍，是國民黨的艱困選區，不過游淑慧仍有相當高的人氣，韓國瑜、國民黨台北市議員陳炳甫、與韓妻李佳芬擁有好交情的在地商人邱達平、韓粉直播主“激動姐”等人皆出面輔選。現場聚集上百人。



韓國瑜尚未到場時，激動姐便在場怒喊，柯文哲不要蹭韓國瑜，大家唯一支持國民黨2024候選人侯友宜、趙少康，還有游淑慧，不會支持民眾黨，痛罵柯文哲8年台北市長做得很差，五大弊案解決不了，是媽寶，大家別投柯文哲！現場民眾一片歡笑鼓掌。而游淑慧到場時，也有支持者大喊，不要支持王世堅，酸王世堅曾有“摩鐵”情，民進黨是“性賴台灣”，引發眾人大笑。



韓國瑜一到場再度引發轟動，眾人爭相上前要與韓國瑜互動，韓國瑜有大批警力維安人員，連該區的警分局長都出來親自督軍坐鎮，顯見韓國瑜高人氣。游淑慧個子小，必須擔心不被攝影機撞到，而攝影記者也火氣大，爭相搶位置推擠，支持者狂喊“韓國瑜，我愛你！”韓則有禮貌直呼謝謝。