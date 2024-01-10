波音首席執行官就737MAX9事故承認錯誤

中評社香港1月10日電／波音公司首席執行官戴夫·卡爾霍恩9日在該公司的一個會議上，就近期與波音737 MAX 9型客機相關的事故承認該公司有錯誤。



新華社報導，卡爾霍恩說，波音將以完全透明的方式處理每個步驟，與正在調查事故的美國國家運輸安全委員會合作找出事故原因，並稱波音“與該組織有著長期的合作經驗”。他還說，美國聯邦航空管理局正在監督檢查，“以確保下一架升空飛機的安全，並且這種事故不再發生”。



聯邦航空管理局9日在一份聲明中表示，波音公司正在根據收到的反饋來修改其先前提供的檢查說明。“收到波音公司的修訂版說明後，聯邦航空管理局將展開徹底審查。”



美國阿拉斯加航空公司8日表示，該公司技術人員的初步報告顯示，部分波音737 MAX 9型客機上可見一些鬆動部件。美國聯合航空公司當天也表示，執行聯邦航空管理局規定的緊急檢查時，在該公司的波音737 MAX 9型客機上發現了一些問題，比如一些螺栓需要進一步擰

緊，但未公開這些螺栓的具體數量。



美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機5日從俄勒岡州的波特蘭飛往加利福尼亞州的安大略。客機起飛後不久在空中發生事故，隨即緊急降落，未造成人員傷亡。據美國媒體報導，機上乘客拍攝的照片顯示，乘客座位旁的機艙側面出現一處破損。事故發生後，全球多家監管機構和航空公司宣佈停飛該型號飛機。

