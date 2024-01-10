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嫦娥六號探測器運抵發射場 計劃上半年發射
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2024-01-10 14:53:51
中評社香港1月10日電／國家航天局10日消息，2024年1月8日、9日，探月工程四期嫦娥六號任務探測器產品分別搭乘安-124和運-20飛機，抵達海南美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式運送至中國文昌航天發射場。後續按計劃進行發射前各項測試準備工作。
新華社報導，嫦娥六號任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能採樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。
目前，發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計劃有序進行，嫦娥六號計劃于今年上半年實施發射。
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