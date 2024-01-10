布林肯：美方反對驅離加沙地帶居民的計劃

中評社北京1月10日電／據新華社耶路撒冷報導，正在以色列訪問的美國國務卿布林肯9日在特拉維夫說，應盡量讓加沙地帶北部居民返回家園，美方反對將他們安置在加沙之外的計劃。



布林肯8日抵達以色列，9日與以總理內塔尼亞胡、外長卡茨、國防部長加蘭特舉行會談。布林肯9日在記者會上說，以軍在加沙地帶北部的行動正在“進入新階段”，即過渡到低強度階段。美方支持以色列在加沙地帶採取行動防止去年10月7日的突襲再次發生。美方支持以色列維護北部邊境地區安全，致力於推動通過外交手段解決以黎衝突。



布林肯表示，加沙地帶居民不應離開，美國反對將他們安置到加沙之外的計劃。聯合國將對形勢進行評估，最終讓加沙地帶北部流離失所的巴勒斯坦人安全返回家園，但實現這一目標面臨重重挑戰。



據以政府新聞辦公室9日發表的聲明，加蘭特在與布林肯會談時表示，以軍在加沙地帶北部的作戰策略發生變化，但在南部汗尤尼斯地區的軍事行動將加強並持續下去。加蘭特在談到以黎衝突時說，當務之急是讓以色列北部居民返回家園，同時改變這一地區的安全現狀。



去年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）突襲以色列，新一輪巴以衝突爆發。布林肯本月4日開啟巴以新一輪衝突爆發以來第四次中東之行。分析人士認為，巴以衝突外溢效應不斷擴大，國際社會強烈要求停火止戰。美國在本輪巴以衝突中始終支持以色列，布林肯此次中東之行恐難取得預期成果。



（來源：新華網）