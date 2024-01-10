藍爆高市府首長在招待所喝掛　陳其邁回應

民進黨高雄市長陳其邁（右）表示，局處首長請假輔選，行之有年，很正常。（陳其邁 Chen Chi-Mai臉書） 中評社高雄1月10日電／中國國民黨高雄市黨部發言人莊為傑10日爆料，高市府某局處7年級首長出入有女陪侍的招待所，並出示該局長喝得酩酊大醉失態照。莊質疑“高顏值局處首長”請假輔選，讓人覺得高雄市府螺絲鬆了。對此，民進黨高雄市長陳其邁認為，不要看圖說話。該局長則喊冤照片被移花接木，將立即對國民黨提告加重誹謗。



根據《中時新聞網》報導，莊為傑痛批，陳其邁請假輔選，就連“高顏值局處首長”也加入輔選行列，讓行政空轉。其中1位局長竟然還跑去有女陪侍的地方喝到酩酊大醉，最後被拍照。時間約莫在半個月前、中正路的某家招待所，根本就是“信lie台灣、在地極樂公車”。



被點名的局長回應，非常遺憾在選舉的最後階段，國民黨用看圖說故事的方式，以3年前受漁業及產業朋友邀約聚會照片移花接木，以錯誤訊息進行不實抹黑。選舉應回歸政策討論，嚴厲譴責以惡質抹黑進行負面選戰，將立即對國民黨提告加重誹謗。



對此，高雄市長陳其邁今受訪時回應，自己並沒有看到照片，會請該局長說明清楚，希望外界不要看圖說話，等瞭解前因後果、來龍去脈再來做評價。



至於局處首長請假輔選？陳其邁反嗆，國民黨的侯友宜請假100多天，國民黨怎麼還說嘴其他政黨，他與國民黨台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕都按照規定請假輔選，政務官也是如此。這都行之有年、很正常。

