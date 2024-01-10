游淑慧：綠只會反中製造恐懼　阻止兩岸經貿

韓國瑜幫國民黨台北市“立委”候選人游淑慧輔選拜票。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月10日電（記者 張穎齊）大陸商務部9日宣布，考慮擴大中止ECFA關稅優惠範圍，包含農漁、機械、汽車零組件和紡織等產業。中國國民黨“立委”候選人游淑慧10日表示，民進黨蔡英文政府8年來除了反中、抗中，也沒開拓其他市場，衹有阻止兩岸經貿往來，還有昨天的“國家”警報響起，更是製造恐懼、嚇壞台灣人與外國觀光客。



台北市第二選區（大同、南士林）“立委”選戰，由游淑慧對上民進黨王世堅，該選區綠大於藍，是國民黨的艱困選區，不過游淑慧仍有相當高的人氣，韓國瑜、國民黨台北市議員陳炳甫、與韓妻李佳芬擁有好交情的在地商人邱達平、韓粉直播主“激動姐”等人皆出面輔選。台北霞海城隍廟第六代管理人陳文文也參與，現場聚集上百人。



游淑慧、韓國瑜接受媒體聯訪，但皆由游淑慧回答，記者詢問ECFA恐斷，游淑慧說，過去蔡英文一直告訴大家，雞蛋不要放在同一個籃子，但民進黨蔡政府執政8年，其他的籃子到底在哪？有籃子嗎？並沒有，民進黨除了反中、抗中之外，也沒有開拓其他市場，這是台灣外銷貿易最痛苦的地方，民進黨只會阻止兩岸經貿往來，沒有幫台灣企業界開拓其他市場。



記者問，昨天“國家”警報大作，賴清德卻挺“國防部”，不認“國家機器”介選？游淑慧說，昨天民進黨政府已嚇壞全台民眾，連外國觀光客都被民進黨政府嚇呆了，既然是衛星發射，幹嘛發“國家警報”？英文幹麻寫說是飛彈missile？民進黨到底要帶給大家什麼恐懼？她認為只會適得其反，若民進黨繼續執政，不斷製造警報恐懼，那恐懼就恐成事實。



媒體問，韓國瑜輔選游淑慧，對戰王世堅。游淑慧則說，王的風格就是送禮物，但大同、士林有很多問題要解決，這裡是老舊社區，需要更友善的都更法令翻新，王做了25年民代，“立委”、議員都當過，但大同還卻還是期待翻新，大家要看腦袋，別看顏色。