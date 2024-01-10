外賣“明廚亮灶”別轉眼成“黑燈瞎火”

中評社北京1月10日電／來源：新京報 作者：戴先任

據上觀新聞報導，去年，上海建成了1000家餐飲食品“互聯網＋明廚亮灶”示範店，通過直播後廚等方式提升市民的獲得感、安全感和滿意度。但記者近日調查發現，這件為民辦的實事在一些商戶和平台變了味，“叫好不叫座”。



現在餐飲小店跑步進入“外賣時代”，一些商家索性取消堂食，外賣後廚成了“隱秘的角落”，這讓一些無良商家的食品安全問題更難得到有效監督。此前就有媒體曝光過，一些外賣後廚衛生堪憂，甚至讓人觸目驚心。



從2015年起，國家食品藥品監管總局就配合國家衛生城市、文明城市建設，在全國推廣“明廚亮灶”工程。但此次媒體調查表明，一些餐飲企業對“明廚亮灶”工程“陽奉陰違”，表面熱情接受，借此吸引顧客，暗地里卻將攝像頭對著牆壁、走廊。



另外，一些平台堅持“陽光廚房”的動力也不足。比如，平台要負擔相關的網絡開發和運維成本，還要安排人力緊盯在線商戶是否違約等。這些原因的存在，可能讓一些地方的“明廚亮灶”工程轉眼就變得“黑燈瞎火”。



“明廚亮灶”工程有利於食品安全，也是一件多方共贏的事情。外賣後廚直播，讓食品生產過程變得可視、可知，有利於保障廣大消費者的合法權益，吃得更放心；對餐飲企業而言，這其實也是吸引消費者的方式之一。事實上，衹有將此真正落到實處，才能倒逼餐飲企業規範食品生產過程。



為此，針對平台要有相關激勵措施，激發其推行“陽光廚房”的積極性。同時，也不妨協調建立統一的互聯網動態監管平台，對數量眾多的餐飲店實行動態監管，提升監管效率。



總之，需要監管部門、外賣平台、商家、消費者等各方形成合力，方能推動“明廚亮灶”全覆蓋、真落實，防止外賣後廚直播變成“糊弄工程”，最大限度保障消費者舌尖上的安全。