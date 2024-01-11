陳炳甫：蔣萬安未來可期　提早輔選累積人脈

台北市議員陳炳甫接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月11日電（記者 張穎齊）2024大選在即，中國國民黨台北市長蔣萬安積極投入全台輔選。國民黨台北市議員陳炳甫接受中評社訪問分析，蔣萬安提早全台輔選、累積人脈，當然是好事，蔣才45歲就當上台北市長，高度也夠，大家對蔣的未來有很多期待，未來若還有“中央部會”歷練，會更好。



陳炳甫，出生於台北市，日本桐蔭橫濱大學法律學系學士、台灣大學EMBA商學研究所碩士，連任3屆台北市第四選區（中山、大同）議員，歷任國民黨中常委、台北市體育總會棒球協會理事長等。已故的父親陳重光、姊姊陳玉梅均曾是資深議員。



陳炳甫表示，蔣萬安當年從美國回來，2016在人生地不熟的台北市第三選區（中山、北松山）當“立委”，而在當“立委”期間，是有少部分幫他人輔選，但因那時別人要選、蔣自己也要選，所以時間還不夠多，如今當了台北市長，那就可大力幫其他“立委”站台輔選，順便可累積人脈，這都是很好的事。



陳炳甫說，蔣萬安自帶高人氣，且人很好，人家只要拜託蔣輔選，蔣都答應，也很願意幫人家，當然對蔣的未來也是好事，蔣還那麼年輕、才45歲，8年後也才53歲，還有大好前途，趁這時間多認識人、培養人脈，讓人家也蔣欠一份小人情。



國民黨台北市副市長李四川曾說，讓蔣萬安提早開跑，到中南部、甚至屏東輔選，對前途有益。陳炳甫指出，蔣萬安是1978年出生，國民黨內1970年代左右出生、現在出頭天的明星並不多，當然是有國民黨“立委”江啟臣、基隆市長謝國樑、台東縣長饒慶鈴等，不過以高度來講，蔣萬安擔任台北市長、是其中最高的，大家自然對蔣的未來有很多期待。



對於蔣萬安4年或8年後是否拚大位？陳炳甫則說，先不用想太多，蔣萬安還年輕，若侯友宜順利當選、或連任8年後，還有盧秀燕，盧之後有蔣萬安，盧、蔣都是可期待的人選，希望蔣先趁這幾年累積更多能量，還有主政經驗。