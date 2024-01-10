韓國瑜臉書呼籲：集中選票支持侯康配

國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月10日電／2024大選最後關頭，中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜10日在臉書發文表示，在“國家”人民之前，我們每一個人都是渺小的，但我們手中的選票是偉大的，在此他懇請大家1月13日一定集中選票，支持中國國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康。



韓國瑜以“所有支持我的、信任我的好朋友們，這次‘總統’選舉，請堅定地投給三號侯康配”為題發文說，從2024選戰正式鳴槍開跑至今，在超過100場的站台中，自己一直反覆強調一件事，2024是一場不能輸的選戰；四年前，我們輸了，人民將權力交給一個利益大於人民、失德更勝失能的政府，於是高端疫苗、巴西雞蛋、非核騙局等等，都只是檯面上被挖出的冰山一角，還有動輒幾十億、上百億的各種貪腐弊案。



韓國瑜指出，數以萬計的高薪酬庸與網軍護航，掩蓋了台灣只剩下股市房價的富裕假象，“國家”整體競爭力卻節節下滑的衰退真相，四年又四年，肥了利益團體，瘦了台灣基層民眾。韓強調，2024的情勢比起四年前更加兇險，戰爭成了各國賣國政客與黑心霸權們的提款機，烏克蘭、敘利亞、加沙走廊都是台灣的前車之鑑，只要幾顆砲彈，台上政客大佬和台下利益團體賺了滿盆滿缽；可是台灣老百姓們幾代人的心血，房產、股票、工作、學業都將在一瞬間化為灰燼。



韓國瑜說，所以任何一個鼓勵你用戰爭守護台灣的人，都是21世紀最愚蠢也是最惡毒的詐騙份子，如果2024繼續由民進黨執政，台灣將在貪污無能的路上越走越遠，同時距離戰爭人禍越來越近，“民主要制衡，政黨要輪替”，支持侯友宜、趙少康才是2024守護台灣的唯一方式。