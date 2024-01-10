金正恩視韓國為主敵 稱從未有意逃避戰爭

中評社香港1月10日電／朝鮮國務委員會委員長金正恩近日表示，在朝鮮半島上，朝鮮雖然不會單方面決定基於壓倒性力量的重大事件，但也從未想過要逃避戰爭，並宣稱韓國是朝鮮的主要敵人。



據朝中社10日報導，金正恩本月8日至9日對重要軍需工廠進行現場指導時做出上述表述。金正恩表示，若韓國膽敢企圖對朝使用武力或威脅朝鮮的主權和安全，我們將毫不猶豫地動用手中一切手段和力量，徹底摧毀大韓民國。



金正恩去年年底在勞動黨八屆九中全會上曾要求“為平定南朝鮮（韓國）全域繼續加緊進行重大變革的準備”，加大對韓威脅力度。金正恩在視察中還表示，在與那些鼓吹與朝對抗並致力於增強軍事實力的敵對國家之間的關係中，我們的當務之急是加強自衛國防能力和核戰爭遏制力量。



金正恩還表示，在長達近80年的漫長歲月裡，大韓民國一直在致力於推翻朝鮮政權和體制，睜著猩紅血眼追求惡劣對決。如今已經到了必須將其視為朝鮮最敵對國家的時期。



韓聯社報導，有分析指出，金正恩將韓國明確界定為“主敵”之舉實屬罕見。金正恩此前曾在2021年10月的國防發展展會上表示，我們所面對的主要敵人是戰爭本身，而非韓國或美國等特定國家或勢力。而在此次發言中，他再次強調韓朝是“敵對的兩個國家”，這與他在勞動黨八屆九中全會上發言的基調一致。



另外，從報導配圖中可以清晰地看到軍工廠內展示著數十輛短程彈道導彈移動式發射車，金正恩在視察過程中向幹部們下達指示。



統一研究院首席研究員洪珉指出，這可能是最大射程600公里的固體燃料導彈“KN-24”的發射車。該導彈搭載有戰術核彈頭，其射程覆蓋韓半島全境，是與金正恩涉平定韓國發言相關的武器。



此外，金正恩還高度評價主要軍需工廠在重要武器系統生產方面積極應用新技術，並對第一大聯合部隊和重要導彈部隊出色執行新型武器裝備編配計劃表示滿意。



據報導，勞動黨中央委員會書記趙春龍、金才龍、吳秀容，國防相強純男、軍需工業部副部長金正植、勞動黨中央委副部長金與正、導彈總局局長張昌河等國防部隊幹部陪同視察。