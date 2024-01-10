德國之聲專訪　馬：就兩岸關係須相信習近平

馬英九。（中評社 資料照) 中評社台北1月10日電／馬英九接受德國之聲專訪，表示緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被追問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言“必須相信”對方。



德國之聲（DW）今天刊出8日專訪馬英九的內容與部分訪問片段，影片內容顯示專訪過程中雙方以英語問答。



根據《中央社》報導，德國之聲問到，是中國派軍艦接近台灣、派戰機飛越“中線”，現在用氣球飛越，出現這些“挑釁性”軍事行動後為何還要把當前兩岸緊張局勢責任歸咎民進黨和賴“副總統”。



馬英九表示在他任內兩岸簽署23個協議、兩岸人員往來超過500萬次、2015年馬習會，“我擔任‘總統’時，雙邊關係相對和平。我們肯定跟大陸存在一些問題，但從未達到軍事行動程度。但民進黨就不一樣，因為他們都有“台獨”信念，這對中國大陸來說是最大禁忌”。



對方問馬英九台灣的軍事預算在GDP占比是否足夠、為何不主張加強軍事嚇阻時，馬英九直言，因為無論台灣如何自衛都永遠無法抵禦與大陸戰爭，“也永遠無法獲勝”。



馬英九說：“他們太大了，所以我們不應使用武力的方式來緩和緊張關係”、“如果你始終相信強大的防禦，這雖然沒問題，但在台灣的情況這對我們民眾來說是非常危險的。”



馬英九認為純靠軍事防禦想嚇阻對岸非常困難，“我們不應依賴（軍事）防禦來決定我們的命運，而是必須用和平方式與大陸對話，這樣才能緩和緊張局勢”。



對台灣義務役回復一年役期一事，馬英九表示，在他8年任內役期是4個月，也沒出什麼問題，認為役期4個月已足夠；對於國民黨“總統”候選人侯友宜提出將把軍費開支由目前GDP占比2.5%逐步調高為3%，馬英九認為軍費占比還是要看台灣能否與大陸發展更和平、密切的關係而論。

