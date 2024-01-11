港大發表《香港經濟政策綠皮書2024》

香港大學經管學院發表《香港經濟政策綠皮書 2024》（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月11日電（記者 盧哲）香港大學經管學院10日舉行發佈會，發表《香港經濟政策綠皮書 2024》（《綠皮書》）。《綠皮書》由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析，並從嶄新角度給予政策建議，題目涵蓋香港作為國際金融中心的未來、聯繫匯率制度的利與弊、香港收入不均貧富懸殊的情況、人口老齡化對醫療開支的影響、如何有效減少公屋輪候時間、人才去留問題、香港發展知識產權商業化及提升國際航空樞紐地位的重要性等。



《香港經濟政策綠皮書2024》輯錄八篇文章。



“香港結構演變與作為國際金融中心的未來”篇提出，香港要增強作為國際金融中心的地位，首先在法律、貨幣、金融和監管基礎建設的支持下，必須維持和加強與內地的現有優勢：資本、資訊和人員的自由流動。同時，必須繼續強化與內地的聯繫。但由於香港的角色本質是作為中介，因此需要增加與內地和世界其他地區（包括歐洲、北美和東協/東亞，特別是 RCEP 地區）之間持續的金融和經濟聯繫走廊的聯繫，同時尋求識別新興的潛在機會領域（如中東、非洲和拉丁美洲）。



“香港聯繫匯率制度損益評估”篇提出，經貿摩擦使聯匯制度對香港的好處有所削弱。然而，從長遠發展來看，有關摩擦所帶來的影響只屬短暫，而在這困境中對聯匯制度的堅持，則更能為投資者對港元穩定性的信心注入強心針。綠皮書還提出，除了現有的聯匯制度和浮動匯率以外，香港還可以採取其他形式的固定匯率制度。而掛鈎人民幣亦或會帶來運作上的挑戰，處理不當的話可能引致系統性金融風險。