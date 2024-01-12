中評青年獲贈東莞城市周曆 重溫東莞精彩

東莞市台港澳事務局日前向中評青年東莞訪問團7位成員贈送《東莞城市周曆2024》（中評社 王平攝） 中評社香港1月12日電（記者 陸文煜）中評青年東莞訪問團1月10日收到了一份來自東莞的特別禮物，由東莞市台港澳事務局贈予的《東莞城市周曆2024》。這本精美厚實的周曆由53張代表東莞城市風貌的圖片組成，翻開周曆猶如打開53個城市窗口，一張張熟悉的城市名片也再次勾起了中評青年訪問團不久前訪問東莞深度感受兩岸融合發展之旅。



中評社記者看到，這是一本充滿心意的周曆。周曆以“讓城市出彩，讓生活精彩”為主題，從“春、夏、秋、冬”四季出發，精選了53張圖片，涵蓋了東莞自然風光、城市建築、民風民俗、潮流文化和美食美物等，充分展現東莞的地標之美、潮流之美、時尚之美、科技之美，猶如桌案上微型的“東莞城市風采展”。這本城市周曆還創新打造立體五感沉浸式體驗，每一張周曆都飽含心意，圖片及文案契合當周對應節氣、節日等，應景治愈，還可以掃描二維碼，每周解鎖一段人文風情，重溫東莞的點滴美好。值得注意的是，每一張周曆上都寫有攝影者的名字，據悉其中不少圖片是東莞市民用鏡頭捕捉的城市精彩瞬間，匯聚成人與城市共同成長的生動寫照。



手捧精美厚實的周曆，翻開一頁頁攝影佳作，熟悉的景點和風光把中評青年東莞訪問團成員拉回去年11月底的東莞之行。中評青年不禁回憶起在東莞的種種美好記憶和難忘瞬間。



2023年11月28日至30日，在莞台融合發展35周年，國務院批覆同意《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》之際，中評青年東莞訪問團曾赴東莞進行了為期三天的採訪調研。行程包括拜訪東莞市台港澳事務局、東莞市發改局，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司並採訪有關負責人，以及舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。中評青年東莞訪問團以記者、研究員等不同視角沉浸式感受觀察莞台融合發展，在近一個月時間裡陸續發出了六十餘篇新聞報導。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。

