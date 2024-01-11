社評：美國大選是在懸崖邊進行的一場決鬥

中評社北京1月11日電（評論員 喬新生）當地時間1月7日，美國眾議院議長寫信給美國國會議員，聲稱美國共和黨和民主黨就美國2024年財政預算達成協議，雙方同意總額1.6萬億財政支出計劃，其中8860億美元用於國防，其他資金用於非國防支出。



這一方面充分說明，無論是共和黨還是民主黨，在2024年財政預算問題上，都不敢製造事端，因為2024是美國大選之年。另一方面充分說明，美國已經走上了軍國主義的不歸路，在財政預算結構改革問題上回旋餘地越來越小。



社會結構已經徹底固化，既得利益階層牢牢控制美國政治的大背景下，國會議員們在財政預算問題上不敢有絲毫的疏忽。儘管美國債台高築，但是，軍費開支不可減少。其中的奧秘美國國務卿已經揭示出來，在美國提供可用烏克蘭的軍事援助中，90%的資金用在美國國內。換句話說，美國全力以赴支持烏克蘭反抗，可是，烏克蘭並沒有從中得到不少好處。美國提供的大量軍費，都通過購買美國軍火商的武器，變成了美國既得利益集團的利潤。烏克蘭只能成為美國在東歐地區的炮灰。



既然美國軍工既得利益集團在俄烏戰爭中獲得豐厚的利潤，美國政府當然不會輕易地結束這場衝突。美國發動代理人戰爭，一方面可以讓美國國內的軍工企業從中獲得巨額收益，另一方面又可以讓美國資產管理公司通過收購烏克蘭的國有資產，從中獲得更多的利益。可以這樣說，當年美國總統艾森豪威爾所擔憂的、美國軍工複合體綁架美國的歷史悲劇已經上演。



2024年美國總統選舉大幕已經拉開，美國共和黨總統候選人特朗普已經放出風聲，希望美國在12個月內崩潰。換句話說，他希望在自己走馬上任之前，美國爆發大規模的危機，原因是他不願意成為美國經濟危機的責任人。



龐大的軍費開支，可以起到推波助瀾的作用。如果美國在中東地區發動戰爭，那麼，美國經濟有可能會真正地陷入泥潭。從這個角度來說，美國共和黨和民主黨實際上是在懸崖邊決鬥，他們都希望把對方推下懸崖，自己取得決定性勝利。對於美國共和黨來說，如果財政預算枯竭，聯邦政府關門，共和黨難辭其咎，美國總統一定會把責任推卸給美國共和黨國會議員。批准美國聯邦政府的財政預算，增加軍費撥款，讓美國民主黨政府進行一場豪賭，對於美國共和黨來說，有可能會贏得勝利。

