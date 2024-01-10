北京大興國際機場臨空經濟區多個項目今年亮相

中評社香港1月10日電／北京大興國際機場臨空經濟區產業發展、項目建設及民生配套建設跑出“加速度”，多個項目將於今年亮相。



記者10日從北京市大興區兩會上獲悉，北京大興國際機場臨空經濟區國際航空總部園項目2022年10月正式開建，預計于2024年底前完工。園區總建築面積約20萬平方米，集多元商業、展覽展示等功能于一體，未來將成為服務北京大興國際機場、實現港城融合的重要抓手。



新華社報導，北京大興國際機場臨空經濟區跨境貿易智能民生供應鏈運營總部項目2022年落戶臨空區，將於2024年實現投產。項目佔地面積達5.42公頃，總投資額達4.1億元人民幣，將建設高標準、智能化的物流倉儲設施，將運營跨境貿易進口食品、先進醫藥及設備等產品，將集成國際採購、全球配送、跨境分銷等功能。項目正式投產運營後，將成為京津冀協同發展的巨大推進器，預計年銷售額達20億元人民幣。



北京大興國際機場臨空經濟區還將崛起消費新地標——榆垡商業綜合體項目。項目作為榆垡安置房片區的商業配套，建築設計面積約為3.25萬平方米，計劃于2024年5月完工。未來，項目將通過引入各種規範化、連鎖化的生活服務品牌和業態，為臨空區公共服務水平的提升注入新動力。



近期，北京大興國際機場臨空經濟區國際醫療器械產業園正式開工，總建築面積約14.6萬平方米，規劃建設1棟智造中心和10棟通用廠房，預計2024年底前完成主體結構封頂。建成後，園區將依託北京大興國際機場的交通樞紐優勢，打造成集研發、孵化、生產、辦公等功能為一體的國際化高端醫療器械產業園。



作為北京大興國際機場臨空經濟區的重要教育配套項目，北京第四實驗學校東區項目計劃于2024年3月全部封頂。投入使用後，校區可提供學位3510個，通過引入北京師範大學附屬實驗中學的師資、設備、管理等資源，促進優質教育資源均衡佈局。