中國個人養老金開立賬戶超5000萬人

中評社北京1月10日電／據經濟參考報報導，個人養老金是指政府政策支持、個人自願參加、市場化運營、實現養老保險補充功能的制度。自從2022年11月25日在北京、上海等36地啟動實施至今，我國個人養老金制度落地已滿一周年。



《經濟參考報》“新華健康”記者近日瞭解到，我國個人養老金開立賬戶超5000萬人，個人養老金產品穩步推進，但仍然面臨投資發展受限、激勵政策有待優化等挑戰。專家建議，當前個人養老金產品亟須提升健康服務屬性，打通養老金融與養老服務的接口，從而實現融合發展，打造完整的養老金融的產業閉環。



長期投資回報獲業界看好



個人養老金實行個人賬戶制，繳費完全由參加人個人承擔，自主選擇購買符合規定的儲蓄存款、理財產品、商業養老保險、公募基金等金融產品，實行完全積累，按照國家有關規定享受稅收優惠政策。個人養老金繳費由參加人個人承擔，每年繳費上限為12000元，可以按月、分次或者按年度繳費，繳費額度按自然年度累計，次年重新計算，方式十分靈活。記者獲悉，截至2023年底，超5000萬人開立個人養老金賬戶，其長期投資回報獲業界看好。



國家社會保險公共服務平台數據顯示，截至2023年底，個人養老金產品增加至753只，包括465只儲蓄類產品、162只基金類產品、107只保險類產品、19只理財類產品。另據數據顯示，截至目前，在465只儲蓄類產品中，工商銀行發行了54只儲蓄類產品，位居前列；華夏基金旗下有9只個人養老金基金產品，數量排名居首；在保險產品方面，泰康人壽發布了8只產品排名領先；在理財產品方面，工銀理財發布產品數量最多，達6只。



華夏基金近期發布的《個人養老金一周年洞察報告》顯示，從個人養老金不同投資階段人群畫像的年齡分布來看，80後、90後中青年人群表現出更強的投資意願，95後、00後年輕人群已經有部分開始行動。根據該報告的調研，“對個人養老金的未來增值預期”是投資者選擇開通賬戶的主要原因，其次是希望未來能夠多一份保障；此外也有投資者是被稅收優惠、參與獎勵所吸引而開通賬戶。

