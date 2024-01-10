水泥市場維持震蕩調整走勢

中評社北京1月10日電／據經濟日報報導，2023年，水泥企業受市場競爭加劇、上游原燃料成本高企、下游房地產下行和環保能耗約束力增強等多重因素影響，水泥價格底部震蕩運行，行業利潤萎縮。



展望2024年，水泥行業依舊面臨重重困難。預計全年需求較2023年仍有所下降，市場價格將繼續維持震蕩調整走勢。



主要指標趨弱



2023年以來，我國宏觀經濟持續恢復向好，基礎設施投資保持平穩增長，但房地產行業仍處於深度調整階段，致使水泥需求總量仍呈下降趨勢，總體表現為需求不足、預期轉弱、淡旺季特徵弱化。



國家統計局統計數據顯示，2023年1月至11月，全國累計水泥產量18.67億噸，同比下降0.9%（同口徑），較上年同期收窄9.9個百分點，產量為2011年以來同期最低水平。



2023年，國內水泥市場價格總體呈現前高後低、震蕩調整走勢。據中國水泥協會數字水泥網統計，2023年全國水泥市場標號42.5水泥平均成交價為394元／噸，同比大幅回落15%，價格處於近6年最低水平。



數字水泥網總裁陳柏林分析，2023年水泥價格低位弱勢震蕩調整的主要原因有：市場需求持續低迷，導致水泥需求表現持續疲軟，庫存居高不下；企業銷售策略在競爭與競合間不斷切換。“特別是2023年下半年，各地企業均不希望丟失市場份額，價格競爭激烈，但由於價格過低導致面臨虧損，企業又通過錯峰生產等措施，推動價格階段性小幅修復上調，在切換過程中競爭大於競合，促使水泥價格底部震蕩調整成為主旋律。”



價格走低導致水泥行業利潤微薄。中國水泥協會預計，2023年水泥行業利潤總額為320億元左右，同比下降50%左右。

