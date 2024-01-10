廣東加快建設一流營商環境

中評社北京1月10日電／據經濟日報報導，最新統計數據顯示，截至2023年底，廣東全省登記在册經營主體突破1800萬戶，占全國總量十分之一，繼續穩居全國第一，比2022年末淨增172.8萬戶，增長10.6%，增速為近5年最高。廣東為什麼能取得這樣的成績？



“廣東大力實施經營主體培育計劃，著力打造良好營商環境，各類經營主體發展指標持續向好。”廣東省市場監督管理局二級巡視員龔憲平表示，2023年，廣東先後出台培育扶持個體工商戶“31條”、促進個體工商戶發展“51條”等系列措施以及發展壯大農村經營主體“31條”等一攬子政策，推進個體工商戶分型分類精準幫扶，系統集成經營主體全生命周期扶持舉措。



廣東全面清理對個體工商戶在市場准入、資質許可、政府採購等方面存在歧視性規定的政策文件，抽查文件1.2萬餘份，針對發現的問題，積極向政策制定機關提出整改意見。統計顯示，截至2023年10月，各項培育扶持政策惠及個體工商戶246萬戶，較2022年提升近3倍，其中新增減稅降費、退稅緩稅共計761億元。尤其是在個體工商戶集中的住宿餐飲、批發零售等行業，推行“一照通行”改革，對關聯許可實行一次申請、並聯審批，提交材料精簡50%，審批周期壓縮70%。



同時，廣東持續深化企業開辦改革，推動將企業登記5個環節，即照、章、稅、保（員工參保登記）、金（住房公積金繳存登記）壓縮為1個，企業開辦時間從35天壓縮到1個工作日以內。廣東還試點“一照通行”改革，實現重點經營許可事項與營業執照合併辦理，證照信息“一碼展示”，辦證業務量占85%以上，投資便利化水平不斷提升，持續激發全社會興辦企業熱情。



數據顯示，2023年廣東全省登記在册“四新經濟”（新技術、新產業、新業態、新模式）企業257.7萬戶，占企業總量的32.9%，較2022年末增長13.9%；全省登記在册製造業企業86.1萬戶，同比增長5.6%，新登記製造業企業9.1萬戶，同比增長10.9%。2023年以來，廣東傳統工業企業通過技術改造、數字化轉型，實現產業鏈價值鏈向中高端升級，製造業企業快速增長。

